Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı - Son Dakika

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 82'si tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında inşaattaki çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor ve girişlerde işçilerin HES kodları kontrol ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan AKM'nin, Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımına başlandı.

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediliyor. 5 bloktan oluşan AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplama işleri bitti.

Yüzde 82'si tamamlanan AKM'nin hareketli sahne ve opera salonunun yapımına devam ediliyor. 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar ise tamamlandı.

Yeni AKM'nin bina dışı ve çatı işlerinde sona yaklaşıldı. AKM'de kullanılan ahşap kaplamaların ve sahne sisteminde kullanılacak motorların montajına başlandı.

AKM'nin alt katlardaki elektrik ve mekanik işleri de tamamlandı.

Proje içinde Kültür Sokağı da bulunacak

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla tasarlanan yeşil çatı sistemi, en son teknoloji kullanılarak hazırlanan sahne mekaniği sistemleri, dünyaca ünlü akustik tasarımcıların katkılarıyla şekillenen salonlar ve prova odaları projenin önemli özellikleri arasında yer alacak.

AKM inşaatının haziran ayında tamamlanması planlanıyor.