Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı - Son Dakika

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı

14.01.2021 13:31

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 82'si tamamlandı.

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 82'si tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında inşaattaki çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor ve girişlerde işçilerin HES kodları kontrol ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan AKM'nin, Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımına başlandı.

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediliyor. 5 bloktan oluşan AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplama işleri bitti.

Yüzde 82'si tamamlanan AKM'nin hareketli sahne ve opera salonunun yapımına devam ediliyor. 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar ise tamamlandı.

Yeni AKM'nin bina dışı ve çatı işlerinde sona yaklaşıldı. AKM'de kullanılan ahşap kaplamaların ve sahne sisteminde kullanılacak motorların montajına başlandı.

AKM'nin alt katlardaki elektrik ve mekanik işleri de tamamlandı.

Proje içinde Kültür Sokağı da bulunacak

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla tasarlanan yeşil çatı sistemi, en son teknoloji kullanılarak hazırlanan sahne mekaniği sistemleri, dünyaca ünlü akustik tasarımcıların katkılarıyla şekillenen salonlar ve prova odaları projenin önemli özellikleri arasında yer alacak.

AKM inşaatının haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı

Cumhurbaşkanı, Taksim, Opera, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki         
12:23
Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor         
11:11
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira         
09:33
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei