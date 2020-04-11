Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı Taksim'deki bir binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Taksim'deki bir binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Yangın, sabah 04.30'da Beyoğlu İlçesi Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokakta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangından dolayı çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıktığını katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ile merdivenle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıktığı bina ile diğer bina arasındaki boşlukta bulunan 5 kişi kurtarıldı

Yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma yapan itfaiye ekipleri, binanın diğer binalar ile arasındaki boşlukta 4 kişinin olduğunu fark etti. Boşlukta kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven ile indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri olayın kundaklamadan olduğunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İtfaiye, Taksim, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:10 Kaynak: İHA

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