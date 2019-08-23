Son Dakika Haberleri: Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı
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Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı

49 dakika önce

Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandıİSTANBUL - İstiklal Caddesindeki bir mağazada yüksekten düşen bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı

İSTANBUL - İstiklal Caddesindeki bir mağazada yüksekten düşen bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taksim'deki İstiklal Caddesinde bulunan bir giyim mağazasının üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın üst katındaki vatandaş bulunduğu yüksek yerden düşerek yaralandı. Yere düşen kişiyi gören mağaza çalışanları ve vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:44 Kaynak: İHA
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