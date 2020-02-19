Taksim'deki çadır sökülüyor - Son Dakika
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Taksim'deki çadır sökülüyor

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kaldırılma kararı sonrası sökülmesine başlandı.

Taksim'deki çadır sökülüyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANI İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kaldırılma kararı sonrası sökülmesine başlandı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin, Taksim Meydanı'nda açtığı sergi platformunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının kaldırılmasına karar verdi. Karar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının sökülmesine bu akşam başlandı. Yine kaldırılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ye ait Taksim Geçici Sergi Platformu'nda ise müzikal bir konser veriliyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:27 Kaynak: DHA
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