Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı - Son Dakika
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Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı

16.03.2022 15:07
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksik belgeleri bulunan ve kural ihlali yapan 26 sürücüye toplam 14 bin 337 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasında ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 21 sürücüye levha ve işaretlere uymamaktan 4 bin 116 TL, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 TL, belediyeye ait ruhsatı olmadığından bir sürücüye bin 823 TL, sigortası olmayan sürücüye 196 TL ve uyarıları dikkate almayan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere toplamda 26 sürücüye 14 bin 337 TL para cezası kesildi ve iki araç da bağlanarak trafikten men edildi. Ceza kesilmesini istemeyen sürücülerin polise yalvardığı anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı - Son Dakika
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