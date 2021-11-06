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Taksim'deki eğlence kabusa döndü! "Beni nasıl içeri almazsınız" diyerek insanları kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Taksim'deki eğlence kabusa döndü! "Beni nasıl içeri almazsınız" diyerek insanları kurşun yağmuruna tuttu

06.11.2021 12:06

İstanbul Taksim'deki bir barda gece saatlerinde eğlenmeye giden vatandaşlar, adeta kabusu yaşadı. Bara girmek isteyen ancak alınmayan şahıs, kısa süreliğine olay yerinden ayrılmasından sonra yanında getirdiği silahla 2 kişiyi dizlerinden vurarak yaraladı.

Taksim'de gece saatlerinde bir bara girmek isteyen şahıs, içeri alınmaması nedeniyle bar görevlileriyle tartıştı. Bardan uzaklaşan şahıs daha sonra yine gelerek dehşet saçtı. 2 kişinin dizlerinden yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıs da kısa sürede yakalandı.

TABANCASINI ALIP GERİ GELDİ

Önceki gün saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir şahıs sokak üzerindeki bara girmek istedi. İçeriye alınmayan şahıs tartışmalı şekilde mekandan ayrıldı. Bir süre sonra tabancasını alıp geri gelen şahıs, silahını çekerek Ali B. ve yabancı uyruklu Sial K.'yı dizlerinden vurdu. Olayın ardından saldırgan koşarak kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Taksim'deki barda eğlence kabusa dönüştü! 'Beni nasıl içeri almazsanız' diyerek kurşun yağdırdı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayın ardından içeridekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taksim'deki barda eğlence kabusa dönüştü! 'Beni nasıl içeri almazsanız' diyerek kurşun yağdırdı

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Öte yandan saldırıyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanları toplayarak delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü. Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri saldırgan Emrah A. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Emrah A. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Taksim'deki eğlence kabusa döndü! Beni nasıl içeri almazsınız diyerek insanları kurşun yağmuruna tuttu

Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'deki eğlence kabusa döndü! 'Beni nasıl içeri almazsınız' diyerek insanları kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Taksim'deki eğlence kabusa döndü! "Beni nasıl içeri almazsınız" diyerek insanları kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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