Taksim'deki izinsiz 8 Mart gösterilerinde 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Taksim'deki izinsiz 8 Mart gösterilerinde 34 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz şekilde Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz şekilde Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplar, polisin izin vermemesi üzerine Sıraselviler Caddesi üzerinde bir süre bekledikten sonra Karaköy'e doğru yürüyüşe geçti.

Bu esnada uyarılara rağmen barikatları zorlayıp taşkınlık çıkaran bazı kişilere polis tarafından müdahale edildi, 34 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e çıkamayan gruptakiler daha sonra Tophane'den Karaköy Meydanı'na kadar yürüdü.

Karaköy Meydanı'nda trafiği keserek eylem yapan gruptakiler bir süre sonra polisin uyarısıyla dağıldı.

Öte yandan Valilik kararıyla bariyer çekilerek kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan izinsiz gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını açıklamıştı.

Taksim'deki izinsiz 8 Mart gösterilerinde 34 kişi gözaltına alındı

Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Caddesi, Karaköy, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:37 Kaynak: AA
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