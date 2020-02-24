Taksim'deki "Kavuşma Durağı" platformu kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' platformu kaldırılıyor - Son Dakika

Taksim'deki "Kavuşma Durağı" platformu kaldırılıyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformu, vinçle sökülmeye başlandı.

Taksim'deki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformu, vinçle sökülmeye başlandı.


İBB Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformu İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 7 Şubat tarihli kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. İlk olarak güvenlik gerekçesiyle platformun etrafı demir levhalarla kapatıldı. Daha sonra platformun sökülmesi işlemine başlandı. Bugün ise sabah saatlerinde meydana gelen vinçler yardımıyla söküm işlemlerine devam edildi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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