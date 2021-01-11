Taksim'deki maskesiz turistlere ceza

TAKSİM'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gezen iki turiste maske takmadıkları gerekçesiyle tutanak düzenlenirken, biri hakkında ayrıca sigara içtiği gerekçesiyle tutanak hazırlandı.

Hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Taksim Meydanı'nda denetim noktaları oluşturuldu. Denetim noktasına gelen İranlı iki turistten birisinin maskesiz olduğu görüldü. Görevlilerin uyarısı üzerine maskesini cebinden çıkararak, takmaya çalışan turiste İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 900 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı. İranlı turist, bu sırada elindeki şeffaf şemsiye ile gazetecilerin kendisini görüntülenmesini engellemeye çalıştı.

DENETİM NOKTASINA SİGARASI İLE GELDİ

Taksim'deki denetim noktasına gelen Faslı iki kadın turistten birisinin maskesini çıkararak elinde sigara olduğu görüldü. Bu kadına da maske takmamak ve İstanbul Valiliği'nce sigara içilmesi yasak alanlardan biri olarak ilan edilen Taksim'de sigara içtiği gerekçesiyle 900'er TL olmak üzere toplam 1800 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı.