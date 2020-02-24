TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR - Son Dakika

TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda platformun sökümüne dün başlanmıştı. Çalışmalara bugün de devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin çalışmasından görüntüler

-Geçici sergi platformu görüntüsü

-Detay görüntüler


İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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