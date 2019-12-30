Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

6 saat önce

Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı, System.String[]

Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı genç kızların rüzgardan korunmak için birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü.


Beyoğlu Taksim Meydanı'nda etkisini artıran şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgara karşı koyamayan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Şiddetli lodos bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yürümekte güçlük çeken genç kızların birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü. Bir vatandaş ise rüzgar nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki ağaçların ve yılbaşı için konulan süslerin savrulmasını cep telefonu ile görüntüledi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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