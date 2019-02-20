Son Dakika Haberleri: Taksim'den Eşsiz Sis Manzarası

Taksim'den Eşsiz Sis Manzarası

17 dakika önce

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim'den Eşsiz Sis Manzarası, System.String[]
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Kenti etkisi altına alan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara, hava ve deniz trafiğinde aksamalar meydana geldi. Yaşanan olumsuzlukların yanında sis İstanbul'da eşsiz bir manzara oluşturdu. Taksim Meydanı'nda da etkili olan sis görenleri mest etti. Vatandaşlar sisler içinde kalan meydanı telefonlarıyla görüntüledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:05 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Taksim, Güncel
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