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Taksim dumanlara teslim oldu - Son Dakika

Taksim dumanlara teslim oldu

02.08.2021 19:28

Taksim dumanlara teslim oldu Taksim'de taksiden çıkan dumanlar tüm meydanı sardı Taksim'de bir ticari taksinin egzozundan çıkan dumanlar tüm meydanı sardı.

Taksim dumanlara teslim oldu

Taksim'de taksiden çıkan dumanlar tüm meydanı sardı

İSTANBUL - Taksim'de bir ticari taksinin egzozundan çıkan dumanlar tüm meydanı sardı. Adeta dumana boğulan Taksim Meydanında trafik durma noktasına geldi.

Taksim Meydanında aracında arıza çıkan ticari taksi sürücüsü Oktay Akgül kaputu açtı ve sorunu çözmeye çalıştı. Bir süre sonra aracını yeniden çalıştırıp yoluna devam etmek istedi ancak egzozundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar çok kısa sürede dağıldı ve tüm meydanı sardı. Araçtan çıkan dumanlar nedeniyle Taksim Meydanı adeta dumanlara teslim oldu.

"Çalıştığı zaman duman atıyor"

Arızalanan aracından çıkan dumanların tüm meydanı sarmasına neden olan sürücü Akgül, "Araç partiküllü olduğundan dolayı otomatikman kendini temizliyor. Başka bir durum yok. Ben aracı durdurmuştum. Çalışması gerekiyor. Çalıştığı zaman duman atıyor, kendisini temizliyor" dedi.

Akgül, bir süre sonra aracını yeniden çalıştırdı ve ilerlemek istedi. Ancak aracın egzozundan dumanlar yükselmeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri aracı park etmesini ve çalıştırmamasını söyledi. Arızalanan ticari taksi, olay yerine gelen çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu
Taksim dumanlara teslim oldu

Taksim, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim dumanlara teslim oldu - Son Dakika


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