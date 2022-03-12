Taksim'e lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

Taksim'e lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da hafta ortasından bu yana etkisini arttıran kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Taksim Meydanı'nda da etkili olan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul'u kar yağışı üç gündür etkisi altına aldı. Kentin genelinde belirli aralıklarla görülen yağışlar bugünde devam ederken, Taksim Meydanı'na da lapa lapa kar yağdı. Yağan karın altında yürüyen vatandaşlar ise güzel görüntüler ortaya çıkardı. Zaman zaman hızını arttıran yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.