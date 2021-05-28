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Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı - Son Dakika

Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı

28.05.2021 14:23
Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı, System.String[]

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydanı'ndaki caminin minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi. Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavat getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyelerince karşılandı. Erdoğan, cuma namazı öncesinde caminin avlusundan vatandaşları selamladı.

Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri olan camide "İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul" başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.

Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı. Ali Erbaş, Fatiha'dan Fetih Suresi'nden ayetler okudu.

Cuma namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde maske kullanılarak kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından dua okudu.

Çevresi bariyerlerle kapatılan ve LED ekranların kurulduğu Taksim Meydanı'nda da vatandaşlar, belediye tarafından dağıtılan kağıttan seccade üzerinde namazlarını eda etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Taksim'e yapılan camiye aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan Karahisari'nin hattıyla Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanlığı olarak hediye ettiklerini söyledi.

Notlar

Taksim'e yapılan camiye Türk bayrakları asılırken, Tarlabaşı Bulvarı girişindeki "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camisi açılışına hoş geldiniz" yazılı pankart dikkati çekti.

Isparta Belediyesinin kamyonundan ekipler, Taksim Meydanı ve çevresine gül suyu serpti.

Polis ekipleri, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, caminin açılışı dolayısıyla bazı yollar trafik akışına kapatıldı. ??????

Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı
Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Taksim, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı - Son Dakika


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