TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ

08.03.2023 23:47

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİÖzgür EREN-Emre AKAR-Emrecan URAN/İSTANBUL,(DHA)-8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cihangir'de toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi.

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ

Özgür EREN-Emre AKAR-Emrecan URAN/İSTANBUL,(DHA)- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cihangir'de toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi. Demir bariyer ve kalkanlarıyla sokağı kapatan polis ile bir grup kadın arasında arbede yaşandı. Demir bariyeri çekip, kalkanlara tekme atarak yolu açmaya çalışan kadınlara polis biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.

08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce kadın saat 19.30'da Cihangir Parkı'nda toplandı. Grup ellerinde dövizleri açarak slogan attı. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan kalabalık grup, cep telefonlarının ışıklarını yaktı. Şiddete maruz kalıp, hayatını kaybeden kadınların isimleri tek tek anons edildi. Düdük çalarak eğlenen grup adına Ece Zelal Alma "Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada yan yana bir aradayız. Sırtımıza ranta değil erkek egemen sistemin yarattığı her türlü şiddete karşı birlikte isyan ederek dayanışarak, direnerek buradayız" dedi.

Basın açıklamasının ardından eylemcilerim dağıldığı esnada bir grup, polisin bariyerler ile kapattığı sokağa girip Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Kadınlar bariyerleri çekip yere indirdikten sonra polislerin tuttuğu kalkanlara tekmeler attı. Yaşanan arbede sonrası polis gruba biber gazı ile müdahale etti. Bir süre sonra dağılmayan grubu polis çembere aldı. Çok sayıda kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Taksim'e yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti Taksim'e yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti İstanbul'da Feminist Gece Yürüyüşü'ne Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti, Çok Sayıda Kadın Gözaltına Alındı İstanbul'da Feminist Gece Yürüyüşü'ne Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti, Çok Sayıda Kadın Gözaltına Alındı Anka Muhabiri, Feminist Gece Yürüyüşü Sırasında Ters Kelepçeyle Gözaltına Alındı, Daha Sonra Bırakıldı Anka Muhabiri, Feminist Gece Yürüyüşü Sırasında Ters Kelepçeyle Gözaltına Alındı, Daha Sonra Bırakıldı

Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 Lionel Messi'nin fiyakasını bozdular! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih damgası
00:24 Gelecek Partili isim, Bülent Turan'ın cumhurbaşkanı adayı olması için imza kampanyası başlattı
00:22 Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı! İşte il il ödenecek rakamlar
00:11 Kimse inanamadı! Ertem Şener'in Kadınlar Günü'nde yaptığı benzetme tepki çekti
23:55 Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor
23:28 Gökten yağmur gibi solucan yağdı, görüntüyü izleyenler "Kıyamet geldi" yorumunu yapıyor
21:59 Mardin'de husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
23:26 Ekran başında maçı bekleyenlere büyük sürpriz! Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan gecikme
23:09 "Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
21:47 Taksim'e yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2023 02:03:07. #1.11#
SON DAKİKA: TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement