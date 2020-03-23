Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma... - Son Dakika

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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma...
6 saat önce
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının tekrar hastaneye götürülmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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