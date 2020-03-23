Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma... - Son Dakika

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının tekrar hastaneye götürülmesi bekleniyor.