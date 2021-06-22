Taksim eski günlerine dönüyor: Kafileler akın akın geliyor - Son Dakika

- Taksim eski günlerine dönüyor: Kafileler akın akın geliyor

İSTANBUL - Taksim ve İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı. Turist kafilelerinin de gelmeye başlamasıyla caddede adeta insan seli oluştu.

Korona virüs vakalarındaki azalmayla birlikte normale dönme çalışmaları hız kazandı. Türkiye'deki aşılanma sayısının 43 milyon doza ulaşması ve virüsle mücadelede etkin bir yol izlenmesi normale dönüş için olumlu sinyal verdi. Pandemi öncesi hayata geçişle ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından cadde ve sokaklarda normalleşmenin izleri görülmeye başladı.

Turistler akın etti

Türkiye'nin virüsle mücadelede etkili bir yol izlemesi turistlerin talebini de artırdı. Bugün yerli ve yabancı turistin Taksim ve İstiklal Caddesini ziyaret ettiği görüldü. Meydanın ve caddenin birçok yeri turist kafileleriyle doldu. Havaların ısınmasını fırsat bilenler de İstiklal Caddesine gelince caddede adeta insan seli oluştu.