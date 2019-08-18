Son Dakika Haberleri: Taksim'i karıştıran kavga
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Taksim'i karıştıran kavga

43 dakika önce

TAKSİM'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.

Taksim'i karıştıran kavga, System.String[]
TAKSİM'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.
Taksim Meydanı'nda iki grup arasında henüz  binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.


- İstanbul
Taksim, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:03 Kaynak: DHA
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