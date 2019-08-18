Taksim'i karıştıran kavga
43 dakika önce
TAKSİM'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:03 Kaynak: DHA
TAKSİM'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti. Taksim
Meydanı'nda iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis
kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.
- İstanbul
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