TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Kaçan kız

-Simit arabasının arkasına saklanması

-Polis ekipleri