Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı (1) - Son Dakika

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Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı (1)
6 saat önce
Ersan SAN / Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı.
Ersan SAN/ Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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