TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika

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TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI
6 saat önce
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI (4) (Aktüel)
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI (4) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
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