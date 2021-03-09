TAKSİM'İN SİMGESİ SİMİTÇİLER, 6 AYLIK ARADAN SONRA TEZGAHLARININ BAŞINA GEÇTİ - Son Dakika

TAKSİM'İN SİMGESİ SİMİTÇİLER, 6 AYLIK ARADAN SONRA TEZGAHLARININ BAŞINA GEÇTİ

09.03.2021 11:57
TAKSİM'İN SİMGESİ SİMİTÇİLER, 6 AYLIK ARADAN SONRA TEZGAHLARININ BAŞINA GEÇTİ, System.String[]

TAKSİM Meydanı'nda bulunan 11 simitçi tezgahı altı ay sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

TAKSİM Meydanı'nda bulunan 11 simitçi tezgahı altı ay sonra yeniden hizmet vermeye başladı. İşlerinin başında oldukları için mutlu olduklarını söyleyen simitçiler, "6 aydır çok zor durumdan geçtik. Tezgahlarımızın başında olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Taksim'in simgelerinden olan simitçi tezgahları, 6 ay önce Beyoğlu Belediyesi ile İBB arasında yaşanan işgaliye ücreti ve yeniden düzenleme nedeniyle kaldırıldı. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. Yaklaşık altı ay süren çalışmaların ardından 11 simitçi tezgahı hizmet vermeye başladı. Yeniden tezgahlarının başına geçen çalışanlar, müşterileri ile buluştu.

"TEKRAR TEZGAHLARIMIZA KAVUŞTUK, ÇOK MUTLUYUZ"

12 yıldır aynı yerde simit satışı yapan Murat Maskan, "Beyoğlu bölgesinde 11 tezgah vardı. Bundan 6 ay önce İBB bir yanlış anlamadan dolayı tezgahlarımızı aldı. Yapılan görüşmeler sonucu İBB'den işgaliyelerimizi aldık. Dün de tezgahlarımızı aldık. Bugün işbaşı yaptık. Taksim'de simit satan arkadaşlarımız 6 aydır çok zor durumlardan geçtiler. Zaten pandemi var. Kimisi çalışmıyordu. Kimisi de memlekete dönmüştü. Dün bize güzel bir haber geldi. Bizim için çok güzel oldu. Tekrar tezgahlarımıza kavuştuk. Çalışıyoruz. Mutluyuz" dedi.

"SİMİT TEZGAHLARI TAKSİM'İN SİMGESİ"

Taksim Meydanı metro çıkışında iki yıldır simit satan Ramazan Deniz, "Çok şükür kavuşturana. 6 aydır sadece 15 gün çalıştım. İnanan olur inanmayan olur. Altı aydır işsizdik. Belediye anlaşmamazlığından dolayı. Arada olan işçiye oldu. Tezgahların yeniden verilmesi sevindirici bir durum. Simit tezgahları Taksim'in simgesi. Olmazsa olmazı.  Daha önceki sorun da buradaki tezgahlar fırına bağlıydı. İBB de 'işgaliyeleri bize geçireceksiniz' dedi. Biz de Beyoğlu Belediyesi'nden İBB'ye geçtik. Anlaştığımız için mutluyuz. Sabahtan beri müşterilerimiz bizi özlemiş. Müşteriler de şükür kavuşturana diyor" diye konuştu.

- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'İN SİMGESİ SİMİTÇİLER, 6 AYLIK ARADAN SONRA TEZGAHLARININ BAŞINA GEÇTİ - Son Dakika


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