Taksim saldırısının ardından gündeme oturdu! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kasım ayını işaret ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Taksim saldırısının ardından gündeme oturdu! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kasım ayını işaret ettiği ortaya çıktı

15.11.2022 09:31

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırı gündemdeki yerini korurken PKK terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın itiraf niteliğindeki konuşmaları internete düştü. Hain teröristin, "PKK'nın kuruluş ayı kasımdayız. Şimdiden kutlamalar, büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız" sözleriyle adeta kanlı saldırının itirafını yaptığı görüldü.

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı.

SALDIRI TALİMATI KOBANİ'DEN

Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/ YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.

TERÖRİST SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINDAN İTİRAF NİTELİĞİNDE KONUŞMA

Öte yandan Taksim'deki kanlı saldırı gündemdeki yerini korurken, terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ınitiraf niteliğindeki konuşmaları ortaya çıktı.

KASIM AYINI İŞARET ETMİŞ

Terör elebaşının söz konusu görüntülerde, "PKK'nın kuruluş ayı Kasım'dayız. Şimdiden kutlamalar, büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız. Küçük yapacağız, büyük yapacağız, çok değişik yol yöntemlerle yapacağız, farklı alanlarda yapacağız ama her yer eylem yeri her an eylem anı olacak. Kadın da genç de çocuk da yaşlı da böyle bir eylem içinde olacağız. Bunu bir yaşam tarzı alacağız. Kimse ne zaman sonu gelecek diye beklemesin" sözleriyle adeta saldırının itirafını yaptığı görüldü.

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Duran Kalkan, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim saldırısının ardından gündeme oturdu! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kasım ayını işaret ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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