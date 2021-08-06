Üye Girişi
Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek - Son Dakika

Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek

06.08.2021 18:03
Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek, System.String[]

Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım çalışmaları nedeniyle 9-30 Ağustos tarihleri arasında işletmeye kapatılacak.

Taksim- Kabataş füniküler hattı, bakım çalışmaları nedeniyle 9-30 Ağustos tarihleri arasında işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Taksim-Kabataş füniküler hattı, yolculara sunmakta olduğu güvenlik ve konfor kriterlerinin sürdürülebilmesi için 9 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma alınacak.

Çalışma süresince hattın işletmeye kapatılacağı belirtilen açıklamada, çalışmaların öngörülen sürede tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

30 Ağustos, İstanbul, Taksim, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı 17:56 Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı 17:52 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok 17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı 16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı Erdoğan'ın 16:40 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu 15:38 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı         
18:08
Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı         
17:54
Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı         
17:50
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı         
16:42
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı         
15:38
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 18:19:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement