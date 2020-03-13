Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Son Dakika

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı

6 saat önce

Tüm Türkiye'de Korona virüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı, System.String[]

Tüm Türkiye'de Korona virüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.


Türkiye'de Korona virüs vak'ası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Korona virüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan hasırlarda namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Korona virüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü. - İSTANBUL

Türkiye, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

Son Dakika Haberleri
21:12 AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
21:12 Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle izin verilmeyecek
21:12 Malatya'da 150 litre sahte içki ele geçirildi
21:10 HSK'dan korona virüs tedbiri
21:09 HSK'dan korona virüs tedbiri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:14:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]