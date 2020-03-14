Son Dakika › Genel › Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Son Dakika
Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı
33 dakika önce
Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı Koronavirüs'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü Tüm Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı
Koronavirüs'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü
İSTANBUL - Tüm Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.
Türkiye'de Koronavirüs vakası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Koronavirüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan minderlerde namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Koronavirüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü.
Son Dakika İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu