Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı - Son Dakika

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı

33 dakika önce

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı Koronavirüs'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü Tüm Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı

Koronavirüs'ten kaçınan bazı vatandaşların maskeli şekilde namaz kıldıkları görüldü

İSTANBUL - Tüm Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken Taksim'de vatandaşlar Cuma namazını tedbir amaçlı dışarıda kıldı.

Türkiye'de Koronavirüs vakası bulunmasının ardından tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarda kalabalık ortamlardan kaçınmak için önlemlerini alırken bir yandan da dini görevlerini aksatmamaya çalışıyor. Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Koronavirüs'ten korunmak için Cuma namazını dışarıda kıldı. Yere açılan minderlerde namazını kılan vatandaşların bazılarının maske takması da kameralara yansıdı. Ayrıca Cuma hutbesinde imam tarafından vatandaşlara Koronavirüs ile ilgili tavsiyeler verildiği görüldü.

Taksim Mescidi'nde vatandaşlar Cuma namazını dışarıda kıldı

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
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