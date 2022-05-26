İSTANBUL-TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA ÇİNİ ESER TARTIŞMASI - Son Dakika
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İSTANBUL-TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA ÇİNİ ESER TARTIŞMASI

26.05.2022 16:51

TAKSİM Metro İstasyonu'nda minyatür sanatçısı Nusret Çolpan'ın 1999 yılında istasyon için yaptığı 7 parçadan oluşan eserinin önünün panoyla kapatılması tartışmalara neden oldu.

TAKSİM Metro İstasyonu'nda minyatür sanatçısı Nusret Çolpan'ın 1999 yılında istasyon için yaptığı 7 parçadan oluşan eserinin önünün panoyla kapatılması tartışmalara neden oldu. Çopan'ın oğlu Nasuhi Hasan Çolpan uzun süredir eserin önünün kapalı olmasının üzüntü verici olduğunu söylerken, Metro İstanbul yetkilileri zaman zaman sergilerinin yapıldığını ve panonun pazartesi günü kaldırılacağını belirtti.

Minyatür sanatçısı Nusret Çolpan'ın 1999 yılında Taksim Metrosu'na yaptığı 7 parçadan oluşan ve İstanbul'un Fethini anlatan eserinin önü sergi yapılması için konulan panoyla tamamen kapatıldı. 30 Nisan'dan bu yana eserin önü 1 Mayıs afişleri sergisi nedeniyle bir pano ile kapatıldı. Eserin önünün kapatılması tartışmalara neden oldu. Tepkilere de neden olan sergi panosuyla ilgili babası gibi sanatçı olan Nusret Çolpan'nın oğlu Nasuhi Hasan Çolpan ve Metro İstanbul Marka ve Müşteri İlişkileri Müdürü Aylin Erol açıklama yaptı.

KASIT YOKTUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM

2008 yılında hayatını kaybeden Türk minyatür sanatçısı Nusret Çolpan'nın oğlu Nasuhi Hasan Çolpan durumdan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Durumdan çini eserin yapımı sırasında çalışan bir kişinin fark etmesiyle haberdar olduğunu anlatan Çolpan, İlk başta inanamadım, gelip kendi gözlerimle görmek istedim. Sabit bir pano ile kapatılmış. Sebebini merak ettim ve Beyaz Masa'ya e-mail attım. 1 ay sonunda cevap olarak sergi panosu olduğunu söylediler, kaldırılması için çalışma başlatacağız şeklinde bir yanıt verdiler. En kısa sürede açılmasını istiyorum. Üzücü bir şey. Hem tarihimizi, hem sanatımızı anlatıyor. İstanbul'un Fethini anlatan özel bir konuya sahip. Kasıt yoktur diye düşünüyorum. Yoktur diye ümit ediyorum. Sergi alanı arayışında mıydılar Başka yer bulunabilirdi bunun için. Babamın metro hattı üzerinde benzer eserleri de var onların önü açık diye konuştu.

PAZARTESİ KALDIRILACAK

Metro İstanbul Marka ve Müşteri İlişkileri Müdürü Aylin Erol, Metro istasyonları en fazla insan sirkülasyonun olduğu alanlardan bir tanesi. Arkamızda bir duvar eseri var ve 1999 yılından beri duvarda sabit eserlerden biri olarak metromuza güzellik katmaya devam ediyor. Bu alan çok kıymetli bir alan. Dönemsel olarak burada başka sergilere de ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz sene bu alanda 3 tane sergimiz oldu. Bu sergi de 30 Nisan gibi kuruldu. Bu sergininde önümüzde hafta pazartesi günü kaldırılmış olacak. Esere bir zarar verilmeyecek şekilde özellikle bir ünite kuruldu. Gelen eserler o ünitenin üzerine yerleştirildi. Bizim için eserlerimiz kıymetli. Diğer sergileri dönemsel olarak yapıyoruz dedi.

İSTANBUL-TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA ÇİNİ ESER TARTIŞMASI
İSTANBUL-TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA ÇİNİ ESER TARTIŞMASI
İSTANBUL-TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA ÇİNİ ESER TARTIŞMASI
İSTANBUL-TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA ÇİNİ ESER TARTIŞMASI

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Kaynak: DHA

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