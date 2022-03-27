Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi - Son Dakika
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Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi

27.03.2022 09:17
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi

Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmadı. Merdivenleri kullanamayan özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Merdivenleri kullanamayan vatandaşlardan Mehmet Dündar, "Ben buna görev ihmali diyorum. Bilmiyorum, insanlara eziyet veriyorlar, engellisi var, yaşlısı var" dedi.

"Engelli vatandaşlar birçok yerde böyle sorunlarla karşılaşıyor"

Vatandaşlardan Sabahattin Ekiz ise, "Merdivenleri çıkmak çok zor. Bir de bende tansiyon var, yürüme zorluğu çekiyoruz sürekli, kalp hastasıyım bir de. Çıkamıyorum, çıkarken zorluk çekiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum yani, sürekli böyle. Zorlanarak çıktım, nefes alamıyorum böyle, nefes darlığı çekiyorum. Buraları düzeltsinler, buralara biraz daha itina göstersinler, baksınlar. Engelli vatandaşlar birçok yerde böyle sorunlarla karşılaşıyor. Çıkmak çok zor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi
Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi

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İstanbul, Engelli, Taksim, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim Metrosu'nda yürüyen merdiven çilesi - Son Dakika


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