(Taksim Metrosu'nda intihar girişimi - Son Dakika

TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kişi, önüne atladığı iddia edilen trenin altında kalarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı tren altından çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bekleyen ve 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen bir erkek hızla gelen metronun önüne atladı. Trenin altında kalan kişiyi gören istasyon görevlileri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri trenin altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ve güvenlik görevlileri de istasyonu boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Trenin altından çıkarılan yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul