Taksim Metrosunda intihar - Son Dakika

Taksim Metrosunda intihar

İSTANBUL - Taksim Metro istasyonunda raylara atlayarak intihar eden bir vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir vatandaş, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar etti. 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. İntiharın ardından itfaiye ekiplerinin metro vagonları arasında sıkışan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Taksimdeki metro seferleri durdu

Yaşanan intihar olayı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.