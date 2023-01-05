Taksim metrosunda sarhoş yolcu dengesini kaybederek raylara düştü - Son Dakika
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Taksim metrosunda sarhoş yolcu dengesini kaybederek raylara düştü

05.01.2023 10:44

İstanbul Taksim metro istasyonunda raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İstasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Taksim metrosunda bir kişi raylara düştü! Sarhoş olduğu için dengesini kaybetmiş

SARHOŞ OLDUĞU İÇİN DENGESİNİ KAYBETMİŞ

Bir yandan da Taksim'e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim'e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa S.'nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

Taksim metrosunda bir kişi raylara düştü! Sarhoş olduğu için dengesini kaybetmiş
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim metrosunda sarhoş yolcu dengesini kaybederek raylara düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim metrosunda sarhoş yolcu dengesini kaybederek raylara düştü - Son Dakika
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