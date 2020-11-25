Taksim Metrosunda seferler normalde döndü - Son Dakika

Taksim Metrosunda seferler normalde döndü

İSTANBUL - Taksim Metro istasyonunda raylara atlayarak intihar eden şahsın, sıkıştığı raylardan cansız bedeninin çıkarılması sonrasında metro seferleri yeninden normalde döndü.

Bu akşam saat 19.00 sıralarında M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda 56 yaşındaki Önder Buruloğlu raylara atlayarak intihar etmişti. Şahsın vagon ile raylar arasında sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından istasyon geçici olarak kapatılmış ve cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkarılması içinse itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren uğraşın ardından Buruloğlu'nun cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada istasyona gelen olay yeri inceleme ekipleri de olayla ilgili incelemelerde bulundu.

Meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Sağlık ekiplerinin cansız bedenine ulaştığı şahsı istasyondan çıkarmaya çalıştığı dakikalarda ise bazı meraklı vatandaşların, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Hayatını kaybeden şahıs daha sonra sağlık ekipleri ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.