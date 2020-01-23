Taksim metrosunda uyuyan Genç'e Vali Yerlikaya sahip çıktı - Son Dakika

Soğuktan korunmak için Taksim- Tarlabaşı metro istasyonunun girişinde uyuyan gence İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahip çıktı. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından ulaşılan genç, otele yerleştirilerek koruma altına alındı.



Geçtiğimiz günlerde Taksim-Tarlabaşı metro istasyonu girişinde soğuk havaya aldırmadan uyuyan gencin görüntüsü yürekleri dağlamıştı. Konunun medyaya yansıması sonucu gencin durumundan haberdar olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metro girişinde uyuyan 18 yaşındaki Abdullah Sağlık'ın bulunması konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı'na talimatta bulundu. Vali Yerlikaya'nın talimatı sonrasında yapılan araştırma sonucu, kaymakamlık görevlileri Abdullah Sağlık isimli gence ulaştı. Bunun üzerine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Abdullah Sağlık isimli genci makamında ağırlayarak, genç ile bir süre sohbet etti. Daha sonra görevliler ile birlikte yemek yiyen Sağlık, Vali Ali Yerlikaya'nın İstanbul'un 39 ilçesinde başlattığı "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında bir otele yerleştirildi.



"Abdullah kardeşimiz devletin şefkatli ellerinde"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı sonrası Abdullah Sağlık isimli gence ulaştıklarını ifade eden Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Basında böyle bir haber çıkınca biz de sayın valimizin emirleri doğrultusunda Abdullah kardeşimize ulaştık. İhtiyaçlarını giderme noktasında gerekeni yaptık. Abdullah kardeşimizi bu soğuk havalarda Beyoğlu'nda bir otelimizde misafir edeceğiz. Bu süre içerisinde bir ihtiyacı olduğunda karşılamaya devam edeceğiz. 18 yaşına kadar zaman zaman devletimize ait yetiştirme yurtlarında kalmış. 18 yaşını doldurunca mecburen oradan ayrılmak zorunda kalmış. Şuan başını sokabileceği bir evi yok. Biz kendisine iş bulma noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonra Abdullah kardeşimiz devletin şefkatli ellerinde" diye konuştu.



"Şuan kendimi güvende hissediyorum"



Kendini güvende hissettiğini ifade eden Abdullah Sağlık, "Şuan çok mutluyum. Allah razı olsun. Sokakta yaşıyordum. Onlar aldı, yemek yedirdi. Elbise giydirdi. Otele yerleştirdiler. Buradan çıkınca otele gideceğim. En azından soğuktan korunmuş olacağım. Sokakta kalsaydım belki başıma bir şey gelebilirdi. Şuan kendimi güvende hissediyorum" dedi.



Vali Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da bir ilk olarak başlattığı "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışma ile 39 ilçenin Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve belediyelerin işbirliğiyle yapılan çalışmalar kapsamında 577 kişinin bakım ve barınma hizmeti alması sağlandı. - İSTANBUL