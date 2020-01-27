Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun - Son Dakika

Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun

7 saat önce

Sokakta yaşayan çocukların Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde oynadığı tehlikeli oyun kameralara yansıdı.

Sokakta yaşayan çocukların Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde oynadığı tehlikeli oyun kameralara yansıdı.

Sokakta yaşayan küçük çocuklar oyun oynamak için Taksim Metrosundaki yürüyen merdivenlerden aşağıya doğru kaydı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen çocuklar, bir süre bu tehlikeli oyunu sürdürdü. İhlas Haber Ajansı muhabirinin "Tehlikeli değil mi?" sorusunu duyunca kızarak tepki veren çocuklar oynadıkları oyunu bırakarak metrodan ayrıldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun

Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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