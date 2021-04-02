Taksim Meydan'da seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada - Son Dakika

Taksim Meydan'da seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada
02.04.2021 14:07
Taksim Meydan'da seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada -Görevini yapan gazeteciye "Çekim yapma kameranı kırarız" diye tehdit ettiler -Taksim'de seyyar satıcıları görev başında olan gazeteciye saldırıp darp etti Taksim'de çekim yapan bir gazeteci seyyar satıcılar tarafından darp edildi.
Taksim Meydan'da seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada
-Görevini yapan gazeteciye "Çekim yapma kameranı kırarız" diye tehdit ettiler
-Taksim'de seyyar satıcıları görev başında olan gazeteciye saldırıp darp etti
İSTANBUL - Taksim'de çekim yapan bir gazeteci seyyar satıcılar tarafından darp edildi. Darp mağduru gazeteci polislere şikayette bulundu.
Olay saat 12.30 sıralarında Taksim Meydan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gazeteci Taksim'de çekim yaptığı esnada bir grup seyyar satıcı tarafından darp edildi. Darp mağduru gazeteci olayı hemen polislere bildirdi. Polis ekipleri ile konuşurken yine gelen seyyar satıcılar önce laf attılar sonra gazetecinin üzerine yürüdüler. O esnada başka bir gazeteci olayı görüntülerken etraftakiler o gazeteciyi de tehdit edip kamerasını kapatmasını söyledi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Son Dakika Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu Çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıklar beraat etti