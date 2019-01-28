Taksim Meydan'ında Hanutçuların Tekme Tokat Kavgası Kamerada
33 dakika önce
Taksim Meydan'ında hanutçuların tekme tokat kavgası kamerada Taksim Meydan'ında hanutçular birbirine girdi Taksim'de hanutçuların rant kavgası kameradaİSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı.
Taksim
Meydan'ında hanutçuların tekme tokat kavgası kamerada
Taksim Meydan'ında hanutçular birbirine girdi
Taksim'de hanutçuların rant kavgası kamerada
İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı
'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Tekme tokat kavga eden hanutçuları çevik kuvvet polisi güçlükle sakinleştirdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı'na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı'nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti.
Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki tarafta tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.
Öte yandan, müşteri yüzünden çıkan kavganın arbede anları kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırması görülüyor. Ekiplerin araya girmesi sonucu kavganın daha da büyümeden önlenmesi görüntülere yansıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
Seyyar Satıcıların Sokak Ortasındaki Sopalı Kavgası Kameraya Yansıdı
Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı