Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı

28 dakika önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA YILBAŞI kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı, System.String[]
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA YILBAŞI kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:37 Kaynak: DHA

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