Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı

9 dakika önce

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı.

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı, System.String[]
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Trafiğe açılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresinde hayat normale döndü.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal caddesinde görevli olan İtfaiye ve polis araçları buradan ayrılırken, araç trafiğinin açılmasıyla Taksim Meydanı normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:55 Kaynak: İHA

Sabah, İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 07:04:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]