Taksim Meydanı Araç Trafiğine Açıldı

Taksim Meydanı araç trafiğine açıldıİSTANBUL - Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı.

Taksim Meydanı araç trafiğine açıldı



İSTANBUL - Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Trafiğe açılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresinde hayat normale döndü.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal caddesinde görevli olan İtfaiye ve polis araçları buradan ayrılırken, araç trafiğinin açılmasıyla Taksim Meydanı normale döndü.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı