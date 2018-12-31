Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı

19 dakika önce

YENİ yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı, System.String[]
YENİ yıla  Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor. Taksim Meydanı Araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:48 Kaynak: DHA

Araç, İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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