Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı
19 dakika önce
YENİ yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.
YENİ yıla Taksim
'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi
ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor. Taksim Meydanı Araç
trafiğine kapatıldı. Polis
, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:48 Kaynak: DHA
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