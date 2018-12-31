Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı (Aktüel)

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı (Aktüel)

1 saat önce

YENİ yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı (Aktüel), System.String[]
YENİ yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor. Taksim Meydanı Araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:03 Kaynak: DHA

Polis, İstiklal Caddesi, Araç, Taksim, Güncel
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