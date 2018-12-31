Taksim Meydanı Araç Trafiğine Kapatıldı (Aktüel)
1 saat önce
YENİ yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.
YENİ yıla Taksim
'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi
ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor. Taksim Meydanı Araç
trafiğine kapatıldı. Polis
, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:03 Kaynak: DHA
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