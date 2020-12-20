Taksim Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Cuma akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda sadece kısıtlamadan muaf olan turistler vardı. Güvercinler ise kısıtlamadan muaf olanlar tarafından beslendi.