Taksim Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Taksim Meydanı boş kaldı

20.12.2020 09:30
Taksim Meydanı boş kaldı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Cuma akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda sadece kısıtlamadan muaf olan turistler vardı. Güvercinler ise kısıtlamadan muaf olanlar tarafından beslendi.


Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı

Sokağa Çıkma Yasağı, Kamera, Taksim, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı boş kaldı - Son Dakika


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