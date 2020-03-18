Taksim Meydanı dezenfekte edildi - Son Dakika

Korana virüs karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfektasyon işlemi yapıldı. Ekipler, Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte ederken, vatandaşlarda o anları görüntülemek için bir birleri ile yarıştı.



Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan korana virüs Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler artırılarak devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında, Taksim Meydanı dezenfekte edildi. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemi yaparken, vatandaşlarda o anları cep telefonları ile görüntüledi. Fotoğraf da çeken vatandaşlar adeta bir biri ile yarıştı. - İSTANBUL