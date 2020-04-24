Taksim Meydanı, güvercinlere kaldı - Son Dakika

Taksim Meydanı, güvercinlere kaldı
6 saat önce
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı boş kaldı.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı boş kaldı. Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Taksim Meydanı güvercinlerle doldu.
Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar boş kaldı. Taksim Meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar bomboş kalırken Taksim Meydanı güvercinlerle dolup taştı.
(Davut Has/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:55 Kaynak: İHA
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