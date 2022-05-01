Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

01.05.2022 23:00

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği normale döndü.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği normale döndü.

Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

YORUMLAR
500
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Zam için temmuzu beklemeye gerek yok Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Zam için temmuzu beklemeye gerek yok Maltepe'deki 1 Mayıs kutlaması havadan görüntülendi Maltepe'deki 1 Mayıs kutlaması havadan görüntülendi

İstanbul, 1 Mayıs, Tragger, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Ticari aracın çarptığı otomobil devrildi! Kaza anı araç kamerasına kaydedildi
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
22:18 Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti
22:04 Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı!
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 23:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement