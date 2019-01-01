Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'ında Herkes Eğlenirken Onlar Temizledi

Taksim Meydanı'ında Herkes Eğlenirken Onlar Temizledi

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda yeni yıla herkes eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi.

Taksim Meydanı'ında Herkes Eğlenirken Onlar Temizledi, System.String[]
Taksim Meydanı'nda yeni yıla herkes eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi.

Taksim meydanında toplanan binlerce kişi yeni yılın ilk dakikalarına eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi. Vatandaşın yere attığı çöpleri temizleyen bir temizlik görevlisi, "Vatandaşın huzuru için birilerinin çalışması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Taksim, Güncel
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