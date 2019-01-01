Taksim Meydanı'ında Herkes Eğlenirken Onlar Temizledi
1 saat önce
Taksim Meydanı'nda yeni yıla herkes eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi.
Taksim
Meydanı'nda yeni yıla herkes eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi.
Taksim meydanında toplanan binlerce kişi yeni yılın ilk dakikalarına eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi. Vatandaşın yere attığı çöpleri temizleyen bir temizlik görevlisi, "Vatandaşın huzuru için birilerinin çalışması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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