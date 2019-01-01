Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'ında Herkes Eğlenirken Onlar Temizlik Yaptı

Taksim Meydanı'ında Herkes Eğlenirken Onlar Temizlik Yaptı

51 dakika önce

Taksim Meydanı'ında herkes eğlenirken onlar temizlik yaptıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda yeni yıla herkes eğlenerek girerken,temizlik görevlileri çalışarak girdi.

Taksim Meydanı'ında herkes eğlenirken onlar temizlik yaptı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda yeni yıla herkes eğlenerek girerken,temizlik görevlileri çalışarak girdi.
Taksim meydanında toplanan binlerce kişi yeni yılın ilk dakikalarına eğlenerek girerken, temizlik görevlileri çalışarak girdi. Vatandaşın yere attığı çöpleri temizleyen bir temizlik görevlisi, "Vatandaşın huzuru için birilerinin çalışması gerekiyor"dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

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