İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI

01.05.2022 06:45

İSTANBUL Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

İSTANBUL Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti. Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'dan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre kapatılan yollar şöyle: Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI - Son Dakika
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